Тюмень, , 04:02 — REGNUM В селе Карасуль Ишимского района Тюменской области простились с младшим сержантом Виктором Черемных, погибшем в ходе спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине. Об этом сообщает администрация Ишимского района.

Виктор Черемных Администрация Ишимского района

При выполнении задач в составе сводного подразделения 10 мая Виктор Черемных осуществлял работы по наведению переправы. Попал под минометный обстрел со стороны ВСУ и получил осколочные ранения ног. Будучи раненым, продолжил эвакуацию боевых товарищей, в том числе командира полка. В этот же день был доставлен в медицинский отряд особого назначения, где от полученных ранений скончался.

«Никакие слова поддержки не смогут заглушить горе потери. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. У Виктора Черемных остались два сына и дочь, обращаюсь к вам — ваш отец герой нашей Родины! Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и её народа. Мы в неоплаченном долгу у таких героев и всегда будем их помнить!» — заявил глава Ишимского района Сергей Ломовцев на похоронах героя.

За проявленное мужество и героизм Виктор Черемных представлен к государственной награде Орден «Мужества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фасадах тюменских школ, где учились воины, погибшие на Украине и республиках Донбасса во время спецоперации, появятся мемориальные доски в память о них. По словам руководителя регионального отделения организации «Боевое Братство» Рауфа Садыкова, известно о более 20 погибших тюменских воинах.