Пекин, 19 мая, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Согласно отчету Всекитайской ассоциации журналистов (ACJA), в 2020 и 2021 годах коммуникация на основе платформ стала растущей тенденцией в индустрии информационных СМИ Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В докладе под названием «Развитие средств массовой информации Китая», шестом в своем роде от ACJA с 2014 года, рассматриваются новые события в секторе средств массовой информации страны в эпоху глубокой конвергенции.

Новые медиа стали важной точкой роста в медиаиндустрии. Ссылаясь на статистику, в отчете отмечается, что по состоянию на декабрь 2021 года число пользователей онлайн-новостей достигло 771 млн, увеличившись на 28,35 млн по сравнению с декабрем 2020 года и составив 74,7% от общего числа пользователей интернета в Китае.

В течение последних двух лет традиционные средства массовой информации, такие как радио, телевидение и газеты, демонстрировали медленные темпы роста и продолжали фокусироваться на глубокой конвергенции и цифровой трансформации, отмечается в докладе.

Согласно отчету, новые технологии, такие как медиаплатформы, передача данных, видеотехнологии высокой четкости, искусственный интеллект (ИИ) и 5G, привели к реформированию и инновациям средств массовой информации. Согласно данным, в новостном секторе Китая занято около миллиона сотрудников.

В отчете также отмечается, что за последние два года ACJA предприняла дополнительные усилия по защите прав журналистов. Согласно ACJA, отчет, первоначально составленный на китайском языке, также будет доступен на нескольких языках, включая английский, французский, русский, испанский и арабский.