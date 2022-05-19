Тюмень, , 03:38 — REGNUM В Тюменскую область назначен новый начальник УФСИН по региону. По указу президента России Владимира Путина им стал полковник внутренней службы Дмитрий Рупп, сообщает информационный центр областного правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева) представляет Дмитрия Руппа (справа). Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области

Дмитрий Рупп родился 26 октября 1972 года в Новосибирске. В 1999 окончил Вологодский филиал Рязанского института права и экономики Минюста России, в 2008 году — Самарский юридический институт ФСИН России по специальностям «правоохранительная деятельность, юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе проходил службу на различных должностях в Пермском крае, в Самарской области. До назначения в Тюменскую область возглавлял УФСИН России по Калининградской области.

«Органы власти Тюменской области поддерживают стремление к максимальной занятости осуждённых, созданию условий, чтобы люди, освобождающиеся из мест лишения свободы, могли адаптироваться в обществе», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на представлении нового начальника УФСИН.

Глава региона отметил, что в конце 2021 года в регионе открыт изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-1 УФСИН России по Тюменской области. За год на 5,5% увеличилось количество трудоустроенных осуждённых в исправительных колониях региона.