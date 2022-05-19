Тюмень, 19 мая, 2022, 03:38 — ИА Регнум. В Тюменскую область назначен новый начальник УФСИН по региону. По указу президента России Владимира Путина им стал полковник внутренней службы Дмитрий Рупп, сообщает информационный центр областного правительства.

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева) представляет Дмитрия Руппа (справа).

Дмитрий Рупп родился 26 октября 1972 года в Новосибирске. В 1999 окончил Вологодский филиал Рязанского института права и экономики Минюста России, в 2008 году — Самарский юридический институт ФСИН России по специальностям «правоохранительная деятельность, юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе проходил службу на различных должностях в Пермском крае, в Самарской области. До назначения в Тюменскую область возглавлял УФСИН России по Калининградской области.

«Органы власти Тюменской области поддерживают стремление к максимальной занятости осуждённых, созданию условий, чтобы люди, освобождающиеся из мест лишения свободы, могли адаптироваться в обществе», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на представлении нового начальника УФСИН.

Глава региона отметил, что в конце 2021 года в регионе открыт изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-1 УФСИН России по Тюменской области. За год на 5,5% увеличилось количество трудоустроенных осуждённых в исправительных колониях региона.