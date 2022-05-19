Пхеньян, , 03:36 — REGNUM В Северной Корее за прошедшие сутки выявили не менее 262 270 случаев заражения новым коронавирусом, умер один пациент с предположительным диагнозом COVID-19. Об этом со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) 19 мая сообщает агентство Yonhap.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в КНДР достигло 1,97 млн. Выздоровели 1,23 млн человек, умерли 63 пациента, 740 тысяч проходят лечение.

Отмечается, что северокорейские предприятия в настоящее время увеличивают производство лекарств и медицинских средств, к распределению которых по аптекам привлекались военные.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к КНДР с просьбой предоставить сведения о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике.

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