Хабаровск, 19 мая, 2022, 03:34 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается вакцинация от коронавируса подростков и пожилых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19

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Уже более 1000 детей от 12 до 17 лет привились от COVID-19. Кроме того, вакцинировались свыше 200 тыс. жителей старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 1,5 тыс. несовершеннолетних.