Москва, 19 мая, 2022, 03:31 — ИА Регнум. АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», которое находится под управлением госкорпорации «Ростех», и АО «Авиаремонт» выступают ответчиками в финансовом споре с Минобороны России. Претензии ведомства на сумму более 37 млн рублей арбитражем Москвы пока не приняты и слушания не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление к компаниям-соответчикам поступило в базу арбитража 13 мая 2022 года. Сумма требований — 37 399 419,55 рубля. Детали ещё не сообщались.

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» занимается разработкой, изготовлением и обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, ВМФ и иных отраслей.

Второй соответчик также связан с Ростехом. На конец декабря 2021 года его единственным акционером было ООО «РТ-Капитал».