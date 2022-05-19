Харьков, Украина, , 03:24 — REGNUM Памятник советскому писателю Максиму Горькому демонтировали в украинском посёлке Кечигевка в Харьковской области. Об этом 18 мая сообщило издание «Страна. ua».

Максим Горький

Уточняется, что властями посёлка был демонтирован памятник писателю Горькому, который много лет стоял возле железнодорожного вокзала. Издание также опубликовало фотографии, до демонтажа памятника и уже после него.

Напомним, на волне агрессивной дерусификации и декоммунизации на Украине было снесено множество памятников, в том числе посвящённых памятным событиям истории, а также памятников русским и советским писателям и поэтам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале демонтажа памятника «Три сестры», который был установлен на стыке границ России, Белоруссии и Украины и посвящён дружбе русского, белорусского и украинского народов. Был торжественно открыт 3 мая 1975 года.

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