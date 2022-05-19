Москва, , 03:22 — REGNUM Росреестр 7 июня 2022 года планирует выбрать исполнителя, в задачи которого входит предоставление вычислительных и сетевых ресурсов центра обработки данных (ЦОД) для обеспечения функционирования информсистемы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Стартуют торги с начальной ценой 1 713 631 548,34 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмблема Росреестра Rosreestr.ru

Услуги, связанные с федерального госсистемой, оплатят средствами федерального бюджета. По контракту планируется пару этапов: первый рассчитан до 30 сентября 2022 года, а второй — до 30 ноября 2022 года.

«Услуга оказывается не менее чем на двух территориально распределенных технологических площадках исполнителя», — уточняется в документации.

Напомним, ЕГРН представляет собой обобщённую базу сведений обо всех объектах недвижимости в России, включая данные об их собственниках.