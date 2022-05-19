Магадан, 19 мая, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Областное государственное унитарное предприятие «Авиация Колымы» (Магаданская область) 6 июня 2022 года планирует выбрать подрядчика, который восстановит лётную годность двух самолётов Ан-74. Воздушные суда базируются в Самарской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Начальная цена закупки за счёт субсидии бюджета Магаданской области — 398 млн рублей. Работы должны завершить до 31 декабря 2022 года.

В списке — Ан-74 RA-74 039 и Ан-74 RA-74 050. Их назначенный срок службы — 27 лет 11 месяцев. Одно судно выпущено в октябре 1993 года, а другое — в апреле 1994 года.

Налёт у одной крылатой машины составляет 1997 часов и 1007 посадок, у второй — 4403 часа, 2497 посадок.