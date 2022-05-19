Владивосток, , 02:38 — REGNUM Сельхозпроизводители Приморья посеяли уже почти 50 тыс. га — большего всего в Пограничном муниципальном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Соя

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Благодаря благоприятным погодным условиям удалось посеять в 6,5 раз больше сои, чем в 2021 году.

«Посеяно 48,2 тыс. га сои — 16% от плана. Больше всего этой основной экспортной культуры посеяно в Пограничном муниципальном округе — 9 тыс. га, Ханкайском округе – около 6,5 тыс. га, Михайловском районе – 6,3 тыс. га», – пояснили специалисты.

В этом году планируется перевыполнить план по сое и посеять 307 тыс. га.

Также аграрии досеивают кукурузу. Посеяно 63,5 тыс. га — 91% от запланированных площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Приморья почти на 30 тыс. тонн планируют увеличить сборы картофеля и овощей.