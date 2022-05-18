Красноярск, 19 мая, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В четверг, 19 мая, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Май. Театральная площадь

В 06:30 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 19 на 20 мая ожидается до +15… +17 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 20 мая, в Красноярске до +22… +25 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +10… +12 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 21 мая, в Красноярске ожидается до +22… +24 °C днём и до +12… +14 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 19−20 мая в Красноярске ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

19−20 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.