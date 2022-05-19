Москва, , 11:20 — REGNUM В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится фестиваль детских технопарков Москвы. Об этом 19 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие пройдет 21 мая 2022 года. Стать участниками могут жители Москвы возрастом от семи лет. На протяжении всего дня для них будут проводиться мастер-классы и открытые уроки с презентацией летних курсов от детских технопарков столицы.

«На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере. После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ», — сказала Сергунина.

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