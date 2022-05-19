Москва, 19 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится фестиваль детских технопарков Москвы. Об этом 19 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Мероприятие пройдет 21 мая 2022 года. Стать участниками могут жители Москвы возрастом от семи лет. На протяжении всего дня для них будут проводиться мастер-классы и открытые уроки с презентацией летних курсов от детских технопарков столицы.

«На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере. После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ», — сказала Сергунина.