Чугуевский район, Приморский край, , 02:30 — REGNUM В Чугуевском муниципальном округе начался ремонт дорог — новый асфальт уложат на восьми участках муниципалитета протяженностью почти 11 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Ремонт дороги Rosavtodor.ru

Читайте также: Нацпроект поможет улучшить сотни километров дорог к социальным объектам

В селе Булыга-Фадеево заасфальтируют 4 км дорог.

«В этом селе работы завершим до конца мая. И сразу приступим к ремонту на других дорогах Чугуевского округа. Всего отремонтируем восемь участков», — пояснили в филиале «Чугуевский» АО «Примавтодор».

Так, в частности, ремонт запланирован в самой Чугуевке на улицах Шоферская, Советская, Береговая, Комсомольская и 2-я Набережная.

Увеличение объемов ремонта в муниципалитетах стало возможным благодаря субсидии из бюджета Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социально значимым объектам, ведь успешное функционирование таковых зависит во многом и от их транспортной доступности.