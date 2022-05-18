Чунцин, Китай, 19 мая, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Пассажирский автобус упал в речной канал в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что в салоне автобуса находились не менее 20 пассажиров. В результате ДТП погиб один человек, еще несколько пострадали. При этом один из пострадавших получил серьезные травмы, его доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция. Других подробностей о дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая автобус с пассажирами перевернулся возле населенного пункта Педрера в Испании. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. Причина дорожной аварии не называлась.