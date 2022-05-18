Мадрид, 19 мая, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Выявление первых семи случаев заражения людей оспой обезьян предварительно подтверждено в автономном сообществе Мадрид министерством здравоохранения Испании. Об этом 18 мая сообщила газета El País.

Распространение вируса

Глава минздрава Испании Каролина Дариас подтвердила положительные результаты анализов образцов, взятых у семи пациентов с подозрением на оспу обезьян. Анализы были проверены в Национальном центре микробиологии. Как уточнила глава испанского минздрава, данные результаты являются предварительными, будет проведено дополнительно генетическое секвенирование.

На сегодняшний день, по информации властей Мадрида, насчитывается ещё 22 человека с подозрением на заражение оспой обезьян. Число людей, обратившихся в медучреждения с подозрением на заражение данной инфекцией составляет до 50 человек.

Напомним, случаи заражения людей оспой обезьян были выявлены за последние дни в Великобритании и в Португалии. Оспа обезьян — это редкое заболевание, которое передаётся человеку от диких животных. При этом передача заболевания от человека к человеку крайне ограничена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух новых случаях заражения людей оспой обезьян. Роспотребнадзор назвал невысоким риск попадания заболевания на территорию России.