Москва, , 09:20 — REGNUM В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет акция «Единый день открытых дверей». Об этом 19 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие запланировано на 21 мая 2022 года. Благодаря нему посетители смогут познакомиться с книжными новинками, послушать лекции по философии и литературоведению, а также принять участие в постановке спектакля и найти новое хобби.

«Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы», — сказала Сергунина.

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