Москва, 19 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет акция «Единый день открытых дверей». Об этом 19 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Мероприятие запланировано на 21 мая 2022 года. Благодаря нему посетители смогут познакомиться с книжными новинками, послушать лекции по философии и литературоведению, а также принять участие в постановке спектакля и найти новое хобби.

«Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы», — сказала Сергунина.