Магадан, , 02:15 — REGNUM «Золотой Магадан» — по такому вектору может идти создание бренда столицы Колымы, заявил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, находясь с 18 мая с рабочей поездкой в регионе, сообщает полпредство ДФО.

Парк «Маяк» — место притяжения жителей Магадана © Пресс-служба мэрии Магадана

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«Мы сегодня пытались бренд придумать. Это всегда такое сложное занятие. Но вот с некоторыми попытками готов ознакомить. Учитывая, что Магадан — это центр богатейшей золотопромышленной провинции Российской Федерации, словосочетание «Золотой Магадан», мне кажется, может быть одним из направлений», — сказал вице-премьер Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрию Трутневу во время рабочей поездки 18 мая на Колыму представили мастер-план развития Магадана.