Исламабад, 19 мая, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Новый глава МИД Пакистана Билавал Бхутто заявил о намерениях совершить официальный визит в Москву. Об этом дипломат заявил в ходе беседы с журналистами.

ИА REGNUM Пакистан

«У меня пока не было возможности посетить Москву и Россию. Но я с нетерпением жду, когда такая возможность представится», — заявил Бхутто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава правительства Пакистана Имран Хан заявил о давлении Соединенных Штатов на Исламабад. По его словам, Вашингтон намерен использовать пакистанские авиабазы для слежения за ситуацией в Афганистане. Кроме того, США пытаются заставить Пакистан ограничить отношения с Китаем.