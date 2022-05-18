Пермь, 19 мая, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае, в ходе тренировки дежурных сил ПВО успешно перехватили высокоскоростные условные воздушные цели различных типов. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России МиГ-31

В соответствии с лётным заданием, экипажи двух перехватчиков МиГ-31БМ отработали захват и условное уничтожение высокоскоростных воздушных целей на высоте около 12 тысяч метров.

пресс-служба ЦВО «Ещё два самолёта выполнили перехват скоростных целей, имитирующих крылатые ракеты условного противника на высоте до пяти тысяч метров».

В ходе тренировки также были отработаны действия лётного и инженерно-технического состава полка после получения сигнала «Тревога».

В тренировке принимали участие более 50 человек, было задействовано четыре сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках плановых полётов истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели тренировку по перехвату самолётов условного противника в Калининградской области.

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