Тбилиси, 19 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 мая на своей странице в «Твиттере"сообщил, что провёл встречу с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Я встретился с премьер-министром Грузии, близкого партнера НАТО. Мы говорили о незаконной войне России на Украине. НАТО полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и право выбирать свой собственный путь, включая евроатлантические устремления Грузии», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Столтенберг не будет встречаться с Гарибашвили, но позже, согласно заявлению, опубликованному НАТО, стало известно, что Столтенберг встретится с Гарибашвили.