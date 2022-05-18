Вашингтон, 19 мая, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США уменьшились с 7 до 13 мая на 3,4 млн баррелей и составили 420,8 млн баррелей, 18 мая сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ведомстве отметили, что указанный уровень резервов примерно на 14% ниже среднего показателя в преддверии летних месяцев с учетом последних пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила отметку в $4 за галлон.