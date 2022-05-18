Белград, 19 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Сербии выявили страны, из которых поступали сотни ложных сообщений о минировании. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба МВД страны.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

По данным специалистов, злоумышленники использовали для отправки угроз о бомбах, якобы заложенных в разных местах Сербии, 19 адресов электронной почты, в том числе 18 адресов Gmail и один ProtonMail.

пресс-служба МВД Сербии «Было установлено, что восемь таких угроз пришли из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной с Украины, из Словении и России».

Сербская полиция также смогла идентифицировать террористов, заявляющих о ложных минированиях по телефону.

Всего спецслужбы Сербии за последние три дня обследовали несколько сотен объектов, о минировании которых говорилось в сообщениях. Все эти сообщения оказались ложными.

Отмечается, что правоохранительным органам других стран, а также в компанию Google, с целью получения информации и выдачи террористов были направлены запросы через Европол и Интерпол.

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