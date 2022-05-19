Стокгольм, , 01:39 — REGNUM Министерство обороны Швеции не получало от американской стороны каких-либо письменных гарантий по безопасности на период, в который будет рассматриваться заявка страны на вступление в НАТО. Об этом 18 мая заявил глава ведомства Петер Хультквист, передает телеканал SVT.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем чиновник отметил, что Стокгольму были даны «некоторые обещания», касающиеся прежде всего авиационной и кибербезопасности. Он отметил, что США показывают готовность к защите суверенитета Швеции. 18 мая Хультквист провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая американский президент Джо Байден заявил, что США будут помогать Финляндии и Швеции в отслеживании любых угрозы до того, как не будет решен вопрос о вступлении указанных стран в НАТО.

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