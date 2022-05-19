Москва, , 01:39 — REGNUM Появление новых штаммов коронавируса в России допустила в обозримом будущем глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 мая в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Поповой, новые штаммы коронавируса могут появиться в России, но предсказать, насколько они будут заразнее или смогут ли вызывать более тяжёлое течение заболевания, сейчас не представляется возможным.

В России по состоянию на 17 мая по данным Роспотребнадзора 99,24% случаев заражения пришлось на штамм «Омикрон», ещё 0,3% заражений вызваны «Дельта»-штаммом, а 0,46% случаев заражения вызваны другими не доминирующими геновариантами.

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