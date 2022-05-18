Москва, 19 мая, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Появление новых штаммов коронавируса в России допустила в обозримом будущем глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 мая в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По мнению Поповой, новые штаммы коронавируса могут появиться в России, но предсказать, насколько они будут заразнее или смогут ли вызывать более тяжёлое течение заболевания, сейчас не представляется возможным.

В России по состоянию на 17 мая, по данным Роспотребнадзора, 99,24% случаев заражения пришлось на штамм «Омикрон», ещё 0,3% заражений вызваны «Дельта»-штаммом, а 0,46% случаев заражения вызваны другими не доминирующими геновариантами.