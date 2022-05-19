Варшава, , 01:36 — REGNUM Белорусский оппозиционер Павел Латушко, комментируя на своём ютьюб-канале введение смертной казни за покушение на совершение террористического акта, заявил, что «никакие, даже самые одиозные правила и угрозы не останавливают сегодня тех, кто выбрал путь борьбы с диктатурой».

Павел Латушко Gov.by

Латушко выразил уверенность, что «ни одно из установленных им [Лукашенко] правил не защитит его, когда наступит решающая фаза борьбы».

Также оппозиционер отметил, что является сторонником отмены смертной казни, и выразил надежду, что «этот инструмент будет устранён в законодательстве новой Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в законодательство, которые вводят смертную казнь за покушение на террористический акт. В новом законе говорится, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение расстрела.