Нью-Йорк, США, 19 мая, 2022, 01:17 — ИА Регнум. От нехватки продовольствия более других в мире страдают страны Африки, в которых голодают более четверти миллиарда человек. Об этом глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль заявила 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.

quentcourtois0 Голод в Африке

По её словам, в Африке в настоящее время «сложилась очень тревожная обстановка», усугубляемая засухой в регионе Африканского Рога.

Айсата Таль Саль «По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 257 млн человек охвачены голодом в Африке, в основном в Африке южнее Сахары».

Министр подчеркнула, что эпидемия нового коронавируса «уже привела к сокращению валового внутреннего продукта стран континента на 3,2%», что привело к обнищанию ещё 55 млн африканцев. Отметив, что в Африканском союзе действующим председателем сейчас является президент Сенегала Маки Саль, министр предложила «ряд мер для выхода из данной особенно сложной для Африки ситуации».

Айсата Таль Саль «В первую очередь мы должны любыми способами добиться снижения инфляции с помощью многосторонней финансовой помощи… Я призываю «Большую семёрку», «Большую двадцатку» и МВФ возобновить действие механизма отсрочки выплат по внешней задолженности».

Другим путём решения назревших проблем, по мнению представителя Сенегала, является «передача специальных прав заимствования от более богатых стран африканским государствам».

Айсата Таль Саль «Африке было обещано выделение $256 млрд, но пока мы получили всего $33 млрд».

Министр также отметила важность повышения социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения африканских стран.

Айсата Таль Саль «Что мы уже делаем в Сенегале, оказывая помощь 142 тыс. бедных семей».

Как сообщало ИА REGNUM, США прорабатывают различные варианты безопасного вывоза с Украины больших объёмов пшеницы и кукурузы.

Читайте также: Африке угрожает невиданный голод, спровоцированный Байденом