Приштина, , 01:14 — REGNUM Власти Косова решили сделать этот сепаратистский регион частью НАТО и ЕС, заявил 18 мая косовский премьер-министр Альбин Курти в ходе выступления в Вашингтоне.

Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Он напомнил, что силы безопасности Косова вместе с США развернуты в Кувейте, а также участвуют в совместных с американскими вооруженными силами учениях Defender Europe 21. В маневрах задействованы 330 военнослужащих.

Кроме того, Курти отметил, что косовские власти одобряют заявки на членство в ЕС, поданные ранее Молдавией, Украиной и Грузией. По его словам, в Приштине надеются, что Косово вступить в Евросоюз уже в 2022 году.

Глава правительства добавил, что Косово является «самой демократически развитой страной в регионе», немедленно поддержавшей санкции против России. Курти также обвинил Сербию в поддержке Москвы и посоветовал Западу обратить внимание на этот шаг Белграда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Министр Европы и иностранных дел Албании Ольта Джачка поддержала скорейшее вступление Косово в НАТО.

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