Нью-Йорк, США, 19 мая, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу провел в Нью-Йорке (США) американский госсекретарь Энтони Блинкен, обсудив с ним сотрудничество двух стран в рамках НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

Они разобрали совместную работу по развитию отношений Вашингтона и Анкары в качестве союзников по Североатлантическому альянсу. Участники беседы договорились «укреплять двустороннее сотрудничество в рамках стратегического механизма».

Кроме того, стороны затронули темы украинского кризиса, укрепления безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с климатическими изменениями, совершенствования торгово-экономических отношений США и Турции, а также развития энергетики и продовольственной безопасности.

Блинкен и Чавушоглу согласились усилить взаимодействие Вашингтона и Анкары по решению «нескольких региональных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Мевлют Чавушоглу встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и обсудил с ним ситуацию на Украине и Кипре, а также в Афганистане, Сирии и Ливии.