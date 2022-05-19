Трабзон, Турция, , 14:06 — REGNUM Вблизи турецкого города Трабзон произошла серьёзная авария с участием автомобиля с грузинскими номерами, сообщает 18 мая haberts.com.

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Водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в стену. В результате чего микроавтобус перевернулся. Из машины было извлечено пять человек, которых незамедлительно доставили в больницу. Один человек погиб. Все пострадавшие — граждане Грузии. Изначально прошла информация, что в машине находилось семь человек, в том числе и маленький ребёнок.

Как сообщил грузинский телеканал «Ачара ТВ», глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поручил министру здравоохранения автономной республики Нино Нижарадзе немедленно выехать на место аварии.