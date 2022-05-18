Минск, 19 мая, 2022, 00:40 — ИА Регнум. «После принятия в Белоруссии закона о возможности смертной казни за попытку совершения теракта Латушко, Щегельского, Прокопьева и других оппозиционеров можно будет считать натурально людоедами, если они продолжат призывать людей к совершению актов терроризма», — заявил 19 мая корреспонденту ИА REGNUM публицист Константин Двинский.

При этом он отметил, что оппоненты власти, скорее всего, продолжат свою противоправную деятельность, поскольку «им лично уже терять нечего, а на жизнь своих сторонников этим господам наплевать».

Ранее в эфире белорусских государственных СМИ усиление ответственности за покушение на совершение акта терроризма объясняли тем, что некоторые белорусы отзываются на призывы к радикальным действиям со стороны экстремистов, засевших в Варшаве, и киевских официальных лиц. В качестве примера журналисты телеканала ОНТ приводили задержанных в конце марта троих жителей Бобруйска, которые подозреваются в причастности к уничтожению релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами.

Двинский считает, что белорусские оппозиционеры совместно с киевским режимом объявили Белоруссии «рельсовую войну», которая призвана замедлить денацификацию Украины.

«На войне как на войне — нужно отвечать по всей строгости. Расстрел — это вполне заслуженная мера наказания для террористов в условиях, когда Россия в союзе с Белоруссией противостоит Западу на Украине», — убеждён эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в законодательство, которые вводят смертную казнь за покушение на террористический акт. В новом законе говорится, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение расстрела.