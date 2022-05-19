Нью-Йорк, США, , 00:37 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 мая снижением на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о перспективах кредитно-денежной политики. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 1164,52 пункта (3,57%), до уровня 31 490,07 пункта. S& P 500 подешевел на 165,17 пункта (4,04%), до уровня 3923,68 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 566,37 пункта (4,73%), до уровня 11 418,15 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,76 (2,52%), до уровня $106,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 мая ростом на фоне анонсирования Китаем постепенного снятия введённых из-за коронавируса локдаунов.

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