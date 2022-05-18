Нью-Джерси, США, 19 мая, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Ситуация на Украине, а также в Афганистане и Сирии, обсуждалась в ходе встречи генсека ООН Антониу Гутерреша и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Нью-Йорке (США), 18 мая сообщили в пресс-службе офиса Организации Объединенных Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Стороны также поделились мнениями о процессах, происходящих на Кипре и в Ливии. Кроме того, они подняли вопросы продовольственной безопасности и гуманитарной деятельности, касающейся Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Антониу Гутерреш заявил, что в Афганистане возрождается терроризм. 17 мая ООН объявила о снижении размеров продовольственной помощи, оказываемой афганским гражданам, с 38% до 8% от всего населения республики.