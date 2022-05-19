19 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы Минфина США о том, что Америка может блокировать возможность для России расплатиться по американским облигациям.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление главы американского министерства финансов Джанет Йеллен о том, что США вряд ли продлят срок лицензии, позволяющей России выплачивать деньги держателям американских облигаций, что якобы приблизит Москву к дефолту по государственному долгу, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

«Ну, пускай тогда сами платят. Хозяин — барин», — отметил Евгений С.

Многие пользователи напомнили о том, что Россия уже предусмотрела ответные действия в случае, если Америка пойдёт на столь гнусный шаг.

«Технический дефолт захотели России устроить? Так Силуанов же ответил, что в таком случае в рублях заплатим!» — напомнил Станислав З.

«России искусственно не дают этого сделать, пытаясь довести ситуацию до технического дефолта. А сами США, меж тем, давно уже по своим долгам не отвечают — просто печатают бумажки, убеждая окружающих в том, что они что-то значат», — отметила Маша К.

Некоторые комментаторы отмечают, что США проявляют себя как настоящего экономического преступника, который цинично расправляется с теми, кто ему неугоден, минуя все законы и предписания.

«Собственно, после того, как они чисто по-пиратски, по-бандитски, по сути, забрали наши деньги, о каких платежах может идти речь? Это же сумасшедший мир какой-то! Забрали — значит, на эту сумму все наши обязательства будем считать выполненными», — указывает Борис Б.

«Это, конечно, крайне забавно. Сперва они украли деньги у России. Затем забрали нашу собственность. А теперь крадут деньги инвесторов. Они реально полагают, что после такого грабежа кто-то будет вкладываться в Европу и Америку? Весь мир отвернется от Запада, навесив на него ярлык бандита», — предрекает Вадим Г.

Часть людей полагает, что Россия выкрутится из этой ситуации, а Америка окажется в заложниках своего уничтоженного в пыль авторитета.

«Ну и что? Это форс-мажор. Не по нашей же вине деньги до адресата не доходят. Пусть хоть сто дефолтов объявляют нам, реальность от этого не изменится. И все остальные страны это прекрасно понимают. Так что план Америки, заключающийся в том, чтобы загнать нашу экономику под плинтус, потерпел крах. Это теперь их репутация оказалась ниже плинтуса. Вскоре они ощутят последствия своей недальновидности», — уверен Михаил А.

Ряд пользователей указывает на то, что попытка США обвинить Россию в том, что та якобы не может исполнить свои обязательства по госдолгу, может по итогу привести к тому, что сама Америка окажется в ситуации дефолта

«США выдают свой дефолт за наш. Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идёт. У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств. Открытым текстом объясняю: США запретили проводить наши государственные платежи в их долларах. То есть отказались исполнять свои обязательства. Получается, что объявив дефолт России, они объявят его себе», — указывает Rurik V.

Долг Buro-sovetov.ru

Напомним, 18 мая агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявил о том, что США вряд ли продлят срок лицензии, позволяющей России выплачивать деньги держателям американских облигаций. С её слов, такое решение приблизит Москву к дефолту по государственному долгу.