Арзамас, Нижегородская область, , 00:07 — REGNUM Вертолётную площадку начали строить в центральной городской больнице города Арзамаса в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вертолёт для санитарной авиации Cap.ru

Отмечается, что её использование позволит сократить до 40 минут время эвакуации находящихся в тяжёлом состоянии пациентов в медучреждения Нижний Новгород.

В минздраве надеются, что строительство новой площадки для санавиации удастся завершить до конца 2022 года. Уже сейчас работы по её возведению находятся на этапе горизонтальной планировки.