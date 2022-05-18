Арзамас, Нижегородская область, 19 мая, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Вертолётную площадку начали строить в центральной городской больнице города Арзамаса в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Cap.ru Вертолёт для санитарной авиации

Отмечается, что её использование позволит сократить до 40 минут время эвакуации находящихся в тяжёлом состоянии пациентов в медучреждения Нижнего Новгорода.

В минздраве надеются, что строительство новой площадки для санавиации удастся завершить до конца 2022 года. Уже сейчас работы по её возведению находятся на этапе горизонтальной планировки.