Оклахома-сити, США, , 09:27 — REGNUM Американский сериал «Король Талсы» получил дату релиза. Об этом пишет издание Deadline 18 мая.

Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо Цитата из к/ф «Рэмбо: Последняя кровь». реж. Адриан Грюнберг. 2019. США

Так, премьера проекта состоится на стриминге Paramount Plus 13 ноября 2022 года. Отмечается, что в день релиза на платформе выйдут сразу два эпизода проекта, однако позднее новые серии будут выходить по воскресеньям.

Напомним, что «Король Талсы» рассказывает о главаре нью-йоркской мафии, который отправляется в Оклахому (США), чтобы создать там новую банду. Главную роль в сериале сыграл Сильвестр Сталлоне.

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