Сеул, 19 мая 2022, 09:27 — REGNUM Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» обзавёлся датой выхода. Об этом пишет издание Vanity Fair 18 мая.
По словам режиссёра Хвана Дон Хёка, премьера нового сезона проекта состоится в конце 2023 года или начале 2024 года. Также постановщик отметил, что в настоящее время у него есть три страницы с готовыми идеями для сериала, а в самих эпизодах будет больше игр.
Напомним, что премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в сентябре 2021 года. Позднее проект был признан самым просматриваемым сериалом на Netflix, собрав за первый месяц после выхода 142 млн зрителей.
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