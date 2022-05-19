Сеул, 19 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» обзавёлся датой выхода. Об этом пишет издание Vanity Fair 18 мая.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

По словам режиссёра Хвана Дон Хёка, премьера нового сезона проекта состоится в конце 2023 года или начале 2024 года. Также постановщик отметил, что в настоящее время у него есть три страницы с готовыми идеями для сериала, а в самих эпизодах будет больше игр.

Напомним, что премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в сентябре 2021 года. Позднее проект был признан самым просматриваемым сериалом на Netflix, собрав за первый месяц после выхода 142 млн зрителей.