Ереван, , 23:58 — REGNUM Для того, чтобы сокрушить действующую в Армении власть, оппозиция должна радикально обновиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Внутриполитическая ситуация в Армении продолжает оставаться напряженной. Вопрос в том, что пока количество участников протестов не увеличивается настолько, чтобы это привело к реальным угрозам для власти, но протестная волна и не стихает окончательно. Все в ожидании кульминации. Протесты продолжаются уже больше месяца. Что касается популярности действующей власти, то она точно падает и будет дальше падать. Вопрос в том, что у общественности есть ряд вопросов и к оппозиционным кругам. Подавляющая часть общества не поддерживает не власть и ни оппозицию. Именно в этом и заключается вся сложность сложившейся ситуации. Думаю, что действующая власть хорошо понимает то, что в случае, если нынешние протесты окончательно пойдут на спад это не означает, что общественность поддерживает Пашиняна. Существующий вакуум в оппозиционном поле со временем будет заполнен новыми политическими акторами, и тогда Пашиняну и его команде будет сложно конкурировать с теми, кто не был раньше у власти, и обвинить их в чем-то будет сложно. Именно этого Пашинян и избегает. Действующая власть будет делать все, чтобы их оппозицией были представители старой власти, так как именно эти и позволяет им оставаться у власти. Власть целенаправленно работает так, чтобы народ видел одну лишь альтернативу им на сегодняшний день — старые власти. Думаю, что в ближайшее время мы увидим исход нынешних протестов, но пока критическую массу вывести на улицу у оппозиции не получается, а предпосылок для этого на данный момент практически нет. Арман Гукасян

Напомним, что выступления оппозиции против действующего премьер-министра Никола Пашиняна беспрерывно идут в Армении, начиная с 17 апреля.