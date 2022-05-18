Ереван, 18 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Для того чтобы сокрушить действующую в Армении власть, оппозиция должна радикально обновиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Арман Гукасян Внутриполитическая ситуация в Армении продолжает оставаться напряженной. Вопрос в том, что пока количество участников протестов не увеличивается настолько, чтобы это привело к реальным угрозам для власти, но протестная волна и не стихает окончательно. Все в ожидании кульминации. Протесты продолжаются уже больше месяца. Что касается популярности действующей власти, то она точно падает и будет дальше падать. Вопрос в том, что у общественности есть ряд вопросов и к оппозиционным кругам. Подавляющая часть общества не поддерживает ни власть и ни оппозицию. Именно в этом и заключается вся сложность сложившейся ситуации. Думаю, что действующая власть хорошо понимает то, что в случае, если нынешние протесты окончательно пойдут на спад, это не означает, что общественность поддерживает Пашиняна. Существующий вакуум в оппозиционном поле со временем будет заполнен новыми политическими акторами, и тогда Пашиняну и его команде будет сложно конкурировать с теми, кто не был раньше у власти, и обвинить их в чем-то будет сложно. Именно этого Пашинян и избегает. Действующая власть будет делать все, чтобы их оппозицией были представители старой власти, так как именно это и позволяет им оставаться у власти. Власть целенаправленно работает так, чтобы народ видел одну лишь альтернативу им на сегодняшний день — старые власти. Думаю, что в ближайшее время мы увидим исход нынешних протестов, но пока критическую массу вывести на улицу у оппозиции не получается, а предпосылок для этого на данный момент практически нет.

Напомним, что выступления оппозиции против действующего премьер-министра Никола Пашиняна беспрерывно идут в Армении начиная с 17 апреля.