Рим, , 23:46 — REGNUM Италия уже «помогла» Киеву обороняться и «будет делать это и впредь, когда это понадобится», заявил 18 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о поставках оружия в Киев, он заявил, что это решение является «общим в ЕС» и Италия должна «верно» это решение исполнять.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, две трети жителей Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.