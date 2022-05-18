Москва, 18 мая, 2022, 23:45 — ИА Регнум. 18 мая пресс-служба московского ЦСКА объявила, что 31-летний экс-защитник сборной России по футболу Марио Фернандес временно приостанавливает игровую карьеру после завершения сезона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 1 июля 2012 года после перехода из бразильского клуба «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Уфы» и московского «Локомотива» и получил четыре желтые карточки.