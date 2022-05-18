Рим, 18 мая, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Евросоюз должен создать «настоящую» собственную общую оборону, заявил 18 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Эти общие военные силы будут работать «в дополнение» к НАТО, полагает политик.

Как сообщалось ранее, 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала стран-члены ЕС к совместной работе в сфере «обороны», в частности, к совместным закупкам вооружения.