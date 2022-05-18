Рим, 18 мая, 2022, 23:36 — ИА Регнум. МИД Италии «принял к сведению» решение России о высылке 24 дипломатов из Москвы, заявили представители внешнеполитического ведомства 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Дипломаты работали в строгом соответствие с Венской конвенцией, а Италия по-прежнему считает недопустимыми действия России на Украине, сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги назвал ответную высылку итальянских дипломатов «враждебным действием», добавив, что полный разрыв отношений был бы вреден.