Бишкек, , 23:33 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров встретился с президентом телекоммуникационной компании «Korea telecom corporation» Юн Кёнг Лимом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Цифровое пространство Digital.gov.ru

«В Национальной программе развития страны до 2026 года приоритетными направлениями обозначены развитие «зеленой» экономики и цифровая трансформация», — отметил высокопоставленный чиновник.

Глава правительства выразил признательность южнокорейской корпорации за поддержку инициативы по разработке национальной стратегии цифрового развития Киргизии.

Жапаров заявил о готовности киргизских властей продолжить сотрудничество с телекоммуникационной компанией для внедрения передового опыта в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в экономическом и финансовом секторах.