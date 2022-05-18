Москва, , 23:32 — REGNUM В среду, 18 мая, в рамках 26-го Российского интернет форума (РИФ) состоялся круглый стол на тему «Поддержка ИТ-отрасли». Ведущие эксперты обсудили пакеты мер, принятые государством с 2020 года, предложили направления и приоритеты для их дальнейшего развития, а также рассказали о возможностях, которые открылись для российской высокотехнологичной индустрии несмотря на непростое время.

Интернет ИА REGNUM

Представители отрасли отметили, что государственная регуляторика в сфере ИТ активно меняется: из запретительной парадигмы она переходит в стимулирующую. С 2020 года принято уже 2 пакета мер, направленных на поддержку и повышение конкурентоспособности индустрии, мотивирование компаний и специалистов работать и развиваться в России. Третий пакет уже в разработке. Кроме того, государство не просто находится в постоянном диалоге с отраслью, слышит и анализирует ее потребности, но и научилось оперативно реагировать на возникающие проблемы и трудности.

Так, 2 марта, спустя всего несколько дней после беспрецедентного увеличения санкционного давления на Россию в связи с началом специальной военной операции на Украине, был подписан указ президента, который утвердил новые меры поддержки для ИТ-сектора. Среди них льготные кредиты на обеспечение деятельности и реализацию новых проектов по ставке, не превышающей 3%, нулевая ставка по налогу на прибыль, освобождение от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет, гранты, льготная ипотека, отсрочка от службы в армии.

«В 20-м году был такой активный период (и он сейчас продолжается), когда отрасль сплотилась с министерством, с правительством, и первое лицо — Владимир Путин — поддержал те предложения, которые вывели нас из ковидного кризиса. И совсем недавно Максим Паршин , заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ , озвучил, что первый пакет, то есть налоговый маневр, принес более 80 млрд руб. в бюджет. И я считаю, что это действительно состоявшийся абсолютно такой пакет, который был действительно нужный. Он и сейчас продолжает действовать. Второй пакет он идет, а третий действительно мы сейчас обсуждаем. И если вы готовы дать предложения, в рамках оперштаба они рассматриваются. И я что хотел бы здесь отметить: что сама по себе вот эта атмосфера, которая сложилась (вы помните совещание у президента, потом в Иннополисе, и регулярные встречи всех участников рынка), она позволила выявить и единогласно принять те действенные меры, которые мы сейчас имеем, которые показывают и доказывают свою эффективность. Поэтому я здесь хотел выразить огромную благодарность за то, что мы все вместе, нас слышат, слушают и принимают действительно нужные меры для ускоренного развития всей российской ИТ-отрасли», — отметил Ренат Лашин , исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

«Сегодня мы очень оперативно научились менять законодательство, отталкиваясь от существующих актуальных проблем, реагируя на новые вызовы. Это касается, конечно же, в первую очередь, цифровой отрасли. Я еще раз подчеркну, что тех мер, которые получила сегодня наша с вами отрасль — не получила никакая другая, что вызывает, правильно сказать, определенное чувство зависти со стороны коллег, представляющих другие сферы и отрасли промышленности», — рассказал председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

По мнению экспертов, важно и то, что принимаемые меры не остаются на бумаге: ИТ-компании, которые решают ими воспользоваться, получают помощь и обратную связь от профильного министерства.

«Хотела обратить внимание на то, что Минцифрой была создана межведомственная рабочая группа по разъяснению налогового законодательства, разъяснению вообще терминов в ИТ. Это было тоже направлено на то, чтобы ИТ-отрасль четче понимала, в общем, все пределы: кто может претендовать на льготы, кто не может претендовать. Я считаю, что это тоже очень хорошая инициатива», — сказала Ирина Абдеева , член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

Показательным примером того, что государство слышит запросы ИТ-сферы, стало и то, что в новые, мартовские меры поддержки вошли инициативы не только для компаний, но и для самих специалистов: например, предоставление им льготной ипотеки и отсрочки от армии. Эксперты подчеркнули, что очень важно давать социальные меры поддержки именно людям, особенно в такое непростое время.

«Мне кажется, что фокусом должны быть не только и не столько компании, сколько люди. Надо людей поддерживать, чтобы научно-технические специальности, научно-технические профессии в нашей стране снова также высоко ценились, как и инженеры в советское время. Мы должны на этот же уровень выходить, и для этого нужно поддерживать не только экономику компаний и раздавать льготы налоговые. Надо людей поддерживать, чтобы они семьи создавали, чтобы они оставались. Вот на это сейчас нужно развернуть фокус поддержки», — прокомментировал ситуацию Борис Глазков , вице-президент ПАО «Ростелеком».

Помимо законодательных льгот и привилегий, в качестве действенной меры поддержки эксперты выделили прямое финансирование. Так, в 2022 году Минцифры планирует в несколько раз увеличить объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Финансирование планируют выделить на сумму 20 млрд руб. по двум основным линиям: первая — на замещение корпоративных решений через крупных якорных заказчиков, которые могут у себя внедрять инновационные российские решения и на те пользовательские продукты, которые не связаны с корпоративным сегментом.

В начале апреля было принято постановление о выделении 14 млрд рублей на поддержку компаний IT-отрасли в условиях санкций. Средства будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково») и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Кроме того, в апреле Правительство РФ изменило правила предоставления субсидий российским фондам, которые выдают гранты ИТ-компаниям на разработки в сфере информационных технологий. Теперь такие компании могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов, показатель которых ранее не превышал 50%.

ИТ-компании активно пользуются возможностями грантовой поддержки. Своим опытом поделился Владимир Волошин, глава департамента поддержки реализации национальных проектов и государственных программ Офиса цифровой трансформации «Почты России»: «Конечно, из 300 тысяч сотрудников не все у нас ИТ-сотрудники, но ИТ-составляющая большая, мы активно участвуем в целом ряде проектов. В 2020-м мы смогли воспользоваться несколькими мерами поддержки. Наверное, мы были пионерами с точки зрения постановления правительства РФ от 5 декабря 2019 г. 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий». Мы привлекли 7 млрд рублей для семи проектов. Воспользовались и грантами, нам помог РФРИТ и Сколково».

По мнению экспертов, дальнейшим важным шагом в сфере поддержки ИТ могло бы стать включение в список тех, кто может претендовать на льготы, представителей всего цифрового контура (например, маркетплейсы, дизайн, data science), адаптация регламентов конкурсных процедур к изменившимся условиям, особое внимание к российским компаниям в сфере ИТ-безопасности.

«Нужно помогать государству: первое — не сбавлять темп. Второе — доказывать все-таки, что мы цифровой контур должны поддерживаться, потому что 2/3 экономики так или иначе с нами связано», — отметил Сергей Плуготаренко , директор РАЭК.

Важным направлением работы отрасли и государства, по мнению участников дискуссии, должно стать и ускорение импортозамещения.

«Те вызовы, которые стоят сегодня перед обществом, перед страной, перед государством и перед отраслью — они безусловно дают шанс на достаточно полную перезагрузку нашей системы, потому что это тот случай, когда «не было бы счастья, да несчастье помогло», — подчеркнул Александр Хинштейн .

Он отметил, что с уходом западных компаний и, в частности, ИТ-гигантов у России появляются возможности для развития конкурентных технологий и активного импортозамещения.

«Наш фокус основной в этом году — особенно внимательно смотреть и поддерживать проекты, которые претендуют на будущих отраслевых лидеров, это технологии, конкретный класс ПО, конкретная отрасль. Ушел SAP, ушел Oracle, ушел Microsoft. Появляются сейчас компании, которые говорят: «Мы хотим стать лидером, у нас амбиции, мы хотим не менее 30% доли рынка занять». Вот это наверно и есть сейчас основной потенциал отрасли», — поддержал собеседника вице-президент фонда «Сколково» Константин Паршин .